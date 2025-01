EQS-News: FRIWO AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

FRIWO AG stellt Vorstand neu auf und vollzieht Generationenwechsel



17.01.2025

Bisheriger Co-CEO Rolf Schwirz wird Berater des Aufsichtsrats

Vertragsverhältnis mit Roald Gréboval einvernehmlich vorzeitig beendet Ostbevern, 17. Januar 2025 - Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wird die FRIWO AG ihren Konzernvorstand neu aufstellen. Der bisherige Chief Operation Officer Dominik Wöffen und Ina Klassen, zuvor Senior Vice President Finance & Controlling, wurden vom Aufsichtsrat in das Vorstandsgremium berufen. Der bisherige Co-CEO Rolf Schwirz ist wie avisiert zum 31. Dezember 2024 aus dem Vorstand ausgeschieden, steht dem Unternehmen und insbesondere dem Aufsichtsrat aber weiterhin beratend für strategische Projekte zur Seite. Das Vertragsverhältnis mit Roald Gréboval - bislang ebenfalls Co-CEO - wurde einvernehmlich vorzeitig beendet. "Mit Ina Klassen und Dominik Wöffen bekommt die FRIWO AG zwei neue Vorstandsmitglieder, die das Unternehmen seit vielen Jahren als Führungskräfte sehr gut kennen und den geplanten zukünftigen Wachstumskurs des Unternehmens voranbringen werden. Wir danken Roald Gréboval dafür, dass er mit dem Vorstandsteam die strategische Roadmap der FRIWO für die Zukunft formuliert hat. In der Überzeugung, dass "die FRIWO AG in guten Händen ist, um ihren Entwicklungsplan umzusetzen", hat er sich entschieden, andere Möglichkeiten zu verfolgen", kommentiert Richard Ramsauer, der Aufsichtsratsvorsitzende der FRIWO AG, die Personalien. Dominik Wöffen (46) begann seine Karriere bei FRIWO im Jahr 2009 als Sales Manager und leitete zunächst den Bereich Export, bevor er ab 2013 als Vice President Business Development die Verantwortung für die Entwicklung neuer Produkt- und Geschäftsfelder übernahm. Danach war er unter anderem federführend bei der erfolgreichen Etablierung der Fertigungsstandorte in Vietnam für die FRIWO-Gruppe aktiv und wurde 2018 zum Chief Operation Officer (COO) ernannt. Herr Wöffen übernimmt innerhalb des FRIWO-Vorstands die Ressortverantwortung für die Bereiche Operations, Vertrieb, Einkauf, Produktmanagement, Forschung & Entwicklung und das Qualitätsmanagement. Ina Klassen (35) ist seit mehr als 12 Jahren in der FRIWO-Gruppe in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig, die sie teilweise von den Unternehmensstandorten in Vietnam und China ausübte. So wurde sie im Herbst 2017 zum Head of Controlling Vietnam befördert, wo sie die Weiterentwicklung des Standorts bedeutend mitprägte. Im November 2021 stieg sie zur konzernweiten Leiterin Finanzen und Controlling auf. Darüber hinaus war Frau Klassen auch in Managementfunktion für strategische Sonderthemen, wie M&A- und Transformationsprojekte für FRIWO aktiv. Sie wird im Vorstand für die Themengebiete Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, IT, Personal, Marketing, Legal, Investor Relations und Nachhaltigkeit zuständig sein. Fotos der neuen Vorstandsmitglieder sowie weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite: www.friwo.com Kontakt Investor Relations und Medien FRIWO AG

+49 (0) 2532 81 0

ir@friwo.com Peter Dietz

+49 (0) 69 97 12 47 33

dietz@gfd-finanzkommunikation.de Über FRIWO: Die im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte FRIWO AG mit Stammsitz in Ostbevern/Westfalen ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten und E-Antriebslösungen. FRIWO bietet eine ganze Reihe von Anwendungen mit maßgeschneiderten Systemen aus einer Hand. Das 1971 gegründete Unternehmen hat sich zu einem Komplettanbieter von anspruchsvollen und maßgeschneiderten Lösungen für die Elektromobilität entwickelt. Heute umfasst das Produktportfolio nicht nur hochwertige Stromversorgungslösungen, sondern auch Batterieladelösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen. Darüber hinaus sind auch alle Komponenten einer modernen elektrischen Antriebslösung erhältlich: vom Display über die Motorsteuerung und Antriebseinheit bis hin zur Steuerungssoftware. Mit modernen Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Asien und den USA ist FRIWO in allen wichtigen Märkten der Welt präsent. Die wichtigsten Kunden von FRIWO sind führende Marken in ihren jeweiligen Märkten und setzen auf FRIWO-Produkte, um ihren Kunden höchste Qualität zu bieten. Hauptgesellschafter der FRIWO AG ist eine Tochtergesellschaft der VTC GmbH & Co. KG, München. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.friwo.com.



