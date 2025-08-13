EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIWO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die FRIWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/
