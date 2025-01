© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Dies steckt hinter dem Kurssprung der Intel-Aktie.Intel-Aktien steigen heute an der Nasdaq um mehr als neun Prozent (17.01.2025). Grund ist eine Meldung der Technologie-Webseite SemiAccurate, die hier im vollen Umfang einsehbar ist. Daraus geht hervor, dass Intel übernommen werden könnte. "Vor etwa zwei Monaten hat SemiAccurate eine E-Mail über ein Unternehmen gelesen, das Intel übernehmen möchte. Wir haben absolutes Vertrauen in die Richtigkeit dieser E-Mail, aber es dauerte Monate, sie zu bestätigen. SemiAccurate ist sich zu 100 Prozent sicher, dass die ursprüngliche E-Mail echt war und dass sie besagte, dass das betreffende Unternehmen Intel vollständig übernehmen will", heißt es in der …