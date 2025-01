Die Wall Street hat am Freitag einen freundlichen Handelstag verzeichnet. Auf breiter Front stiegen die Kurse vor dem Wochenende in der Vorfreude auf Trumps Amtseinführung in der kommenden Woche. Der Dow Jones schrammte dabei ganz knapp an einem neuen Kaufsignal vorbei. Anleger sind nach dem erfolgreichen Start in die Berichtssaison gut gelaunt und auch hinsichtlich der Zinsaussichten optimistisch. Eine im Dezember unerwartet stark gestiegene Industrieproduktion in den USA stand den Zinssenkungshoffnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...