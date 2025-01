DJ Bayer-Personalvorständin sieht Konzernumbau "gut im Zeitplan"

DOW JONES--Bayer kommt offenbar bei seinem Konzernumbau voran. Mit dem neuen Organisationsmodell "Dynamic Shared Ownership", das mehr Verantwortung für die Beschäftigten beinhalte, soll Ende 2025 fertig sein und man liege "gut im Zeitplan", sagte Bayers Personalvorständin Heike Prinz der Rheinischen Post. Unser Modell wirke, so sei es bei Consumer Health beispielsweise gelungen, die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen. Vor allem im Management würden Stellen wegfallen. "Wir werden in den großen Bereichen bald zum Beispiel nur noch etwa die Hälfte der bisher bis zu 12 Führungsebenen haben - und das ist genau das, was wir mit DSO wollen: Lähmende Hierarchien abbauen und deutlich näher bei unseren Kunden sein", sagte Prinz weiter.

Der Konzern will weiter ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. "Unser Ziel ist es weiter, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Sie sind ab 2027 theoretisch möglich - aber weiterhin nur als letztes Mittel", so Prinz. Der Bayer-Konzern hat 94.200 Mitarbeiter, davon 21.300 in Deutschland.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/err

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2025 18:00 ET (23:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.