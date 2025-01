Doha - Die vereinbarte Waffenruhe im Gazastreifen soll am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr Ortszeit (7:30 Uhr deutscher Zeit) in Kraft treten.Das teilte das katarische Außenministerium in Doha am Samstag mit. Man empfehle der Bevölkerung, weiterhin Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und "äußerste Vorsicht" walten zu lassen. Außerdem solle man auf Anweisungen von offizieller Seite warten, hieß es weiter.Am späten Freitagabend hatte die israelische Regierung dem unter Mithilfe Katars, Ägyptens und der USA vermittelten Abkommen zwischen Israel und der Hamas zugestimmt. Seitdem läuft eine 24-stündige Frist, in der Gegner der Vereinbarung eine Petition dagegen beim Obersten Gerichtshof einreichen können.Dem Vernehmen nach sieht der Deal unter anderem vor, dass zunächst 33 Geiseln durch die Hamas freigelassen werden, die während der Angriffe vom 7. Oktober 2023 aus Israel entführt wurden. Im Gegenzug wird Israel wohl Hunderte von palästinensischen Gefangenen freilassen. Die IDF-Truppen sollen sich zudem schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen. Über die Freilassung der restlichen Geiseln soll später noch verhandelt werden - wie viele noch leben, ist unklar. Die Waffenruhe soll zunächst 42 Tage lang gelten.