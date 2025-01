Mainz - Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), steht einer Neuauflage der Ampel-Koalition in Mainz, die dort bereits seit acht Jahren ein Regierungsbündnis bildet, positiv gegenüber."Ich bin da sehr offen. Wenn eine Regierung gut zusammenarbeitet und erfolgreich ist, kann man das gerne fortsetzen, sofern die Wähler es wollen", sagte Schweitzer "Ippen-Media". "Für mich ist eine Regierung mit Grünen und FDP weiterhin gut vorstellbar." 2026 stehen in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an.Schweitzer sieht in der Landesregierung klare Unterschiede zum gescheiterten Dreierbündnis in Berlin: "Was uns in Rheinland-Pfalz von der Ampel im Bund abhebt, ist, dass wir Konflikte nicht um ihrer selbst willen führen. Bei der Berliner Ampel hatte ich zum Schluss das Gefühl, Konflikte wurden gesucht, um sie zur Profilierung nach außen zu tragen."Die Landesregierung könne intern diskutieren, Lösungen finden und nach außen dann geschlossen auftreten, sagte der Ministerpräsident. "Und das, obwohl wir drei selbstbewusste Koalitionspartner sind und nicht im Verdacht stehen, zu fusionieren. Wir haben uns vorgenommen, einander politische Erfolge zu gönnen, weil wir letztlich alle davon profitieren. Wir reden mit- statt übereinander, auch im Konfliktfall."