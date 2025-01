NEW YORK CITY, NY - SEPTEMBER 17, 2016: Wall Street New York Stock Exchange is the world's largest stock exchange by market capitalization of its listed companies. Unser Blick auf den Jahresstart 2025 - hohe Volatilität, aber auch tolle Chancen - besonders in Europa. Nicolas war zu Gast in der Telebörse - hier zu sehen. Testen Sie unseren Börsendienst mit dem Comeback-Paket "Deutschland 2025" und unseren Optionsscheinen für Börsengewinne 2025. Die Weihnachtsüberraschung in den USA gab es 2024 schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...