Berlin - Parteiveteran Gregor Gysi hat den Kampfgeist der Linkspartei beschworen. "Die Linke ist nicht kaputtzubekommen", sagte er am Samstag auf dem Linken-Parteitag in Berlin.Dabei lobte er explizit die Leidenschaft der jungen und neuen Mitglieder. Unter dem Zeitdruck der vorgezogenen Bundestagswahl werde man "aktiver, schneller und effizienter", fügte Gysi hinzu.Aufgabe der Opposition sei es, den Zeitgeist zu verändern. Als Beispiel nannte er den gesetzlichen Mindestlohn. Für den habe es noch keine Mehrheit gegeben, als seine Partei angefangen habe, ihn zu fordern. Ohne die Linkspartei würden linke Argumente in den Parlamenten, Medien und der Gesellschaft fehlen.Weiter teilte Gysi auch Seitenhiebe gegen andere Parteien aus. "Wir haben schon acht oder neun Kanzlerkandidaten, wir brauchen keinen weiteren", sagte er. "Denn wir wollen uns im Unterschied zu anderen nicht lächerlich machen." Jedoch fügte er hinzu: "Wir haben viele Konkurrenten, aber nur einen Gegner - und der heißt AfD."Zudem kritisierte er, dass es zu wenig Anerkennung für die Leistungen der Menschen in Ostdeutschland gegeben habe und weiterhin gebe. Bei einem Wiedereinzug in den Bundestag will der 77-Jährige Alterspräsident des Parlaments werden. Das sei als Ostdeutscher eine besondere Leistung. Seit der 19. Legislaturperiode wird das nicht mehr der an Lebensjahren älteste, sondern der dienstälteste Abgeordnete.