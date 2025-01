Kaiserslautern - Am 18. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der SSV Ulm beim 1. FC Kaiserslautern 1:2 verloren.Dabei legte der Aufsteiger einen guten Start in die Partie hin. Nach knapp vier Minuten brachte Philipp Strompf die Donauschwaben per Kopf in Führung. Doch noch vor der Pause gelang es den Hausherren, das Spiel zu drehen. Marlon Ritter und Filip Kaloc stellten auf 2:1. Die "Spatzen" drängten nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich, allerdings ohne Erfolg.Mit dem Sieg bleiben die Roten Teufel an der Spitzengruppe dran. Ulm rangiert derweil weiter auf dem 16. Tabellenplatz.Am kommenden Freitag gastiert der FCK dann am Ronhof bei Greuther Fürth. Ulm empfängt am darauffolgenden Sonntag Mit-Aufsteiger Jahn Regensburg.Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 0:0, Preußen Münster - Greuther Fürth 2:1.