Berlin - Linken-Chef Jan van Aken ist davon überzeugt, dass seine Partei auch dem kommenden Bundestag angehört."Die Direktmandate sind ja ganz wichtig. Das wissen viele Menschen ja nicht. Aber wenn drei drin sind, sind wir alle drin. Und die drei haben wir sicher, auf jeden Fall. Wir spielen auf vier Direktmandate mindestens", sagte er am Samstag auf dem Bundesparteitag der Linken in Berlin dem TV-Sender Phoenix.Deswegen müsse sich auch niemand Sorgen machen, dass ein Kreuz für die Linke verloren sei. "Wir sind drin, und die fünf Prozent schaffen wir auch." Und die Linke gehe auch so geschlossen wie seit Jahren nicht mehr in die heiße Phase des Wahlkampfs. "Diese Partei war noch nie so lebendig wie jetzt."Immer mehr Menschen würden zudem erkennen, wie wichtig eine linke Stimme im Bundestag sei, so van Aken. "Ganz viele Skandale der letzten Jahre, die sind nur bekannt geworden, weil wir im Bundestag die richtigen Fragen gestellt haben. Ohne uns würde es, glaube ich, schlecht und dunkel aussehen in Deutschland."