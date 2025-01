Die British American Tobacco ADR verzeichnet eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im Januar 2025. Am 18. Januar steht der Aktienkurs bei 36,31 USD, was einem Anstieg von 1,17 Prozent zum Vortag entspricht. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider, wo die Aktie ein Plus von 0,47 Prozent aufweist. Mit einer Marktkapitalisierung von 78,0 Milliarden Euro behält der Tabakkonzern seine starke Marktposition bei.

Aktuelle Kennzahlen im Überblick

Für das Jahr 2025 wird ein KGV von 7,78 prognostiziert, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 7,47 liegt. Die Aktie notiert derzeit 22,20 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 8,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

