Hamburg - In der Samstagabendpartie des 18. Zweitligaspieltags hat der HSV gegen den 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen und damit die Plätze getauscht. Der Hamburger Sportverein ist die neue Nummer eins, Köln rutscht auf Platz zwei.Hamburg machte von Anfang an mächtig Druck, die Geißböcke blieben über weite Strecken passiv und total ungefährlich. Nach dem Führungstreffer per Elfmeter im Nachschuss von Hamburgs Ransford Königsdörffer in der 78. Minute wendete sich das Blatt, jetzt sorgte der FC doch noch eine spritzige Schlussphase und hatte auch noch ein paar kräftige Chancen - doch es war zu spät.