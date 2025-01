Berlin - CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz appelliert, der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump auch Positives abzugewinnen. "Wir sollten die neue Amtszeit von Donald Trump als Chance begreifen, ein neues Kapitel in den europäisch-amerikanischen Beziehungen aufzuschlagen", sagte Merz der "Bild am Sonntag".Im Falle seiner Wahl zum Bundeskanzler wolle er Trump daher vorschlagen, "einen neuen Anlauf für ein transatlantisches Freihandelsabkommen zu unternehmen. Davon würden beide Seiten profitieren."FDP-Generalsekretärs Marco Buschmann forderte in "Bild am Sonntag" einen wirtschaftlichen Aufschwung, um Trump auf Augenhöhe zu begegnen: "Die beste Voraussetzung, um mit Donald Trump vernünftig zu sprechen ist eine Position der Stärke. Und die deutsche Stärke war immer die wirtschaftliche Stärke", so Buschmann. "Donald Trump hat keinen Respekt vor Schwächlingen. Deshalb ist es wichtig, wenn wir in der Außenpolitik ein Faktor sein wollen, wenn wir mit ihm vernünftig reden können, wollen, dass wir unsere wirtschaftliche Stärke zurückgewinnen."