Frankfurt (pta/19.01.2025/09:30) - Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat am 16. Januar 2025 vielversprechende Analyseergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm im El Zorro Goldprojekt in Chile bekannt gegeben. Die Explorationsbohrungen haben eine neue breite, hochgradige Goldzone südlich und unterhalb der bestehenden 1,3 Mio. Unzen Mineralressourcenschätzung (MRE) in der Ternera-Goldlagerstätte aufgedeckt.

Die wichtigsten Ergebnisse umfassen:

Untersuchungsergebnisse von acht Diamantbohrungen, die im Rahmen des laufenden Infill- und Erweiterungsbohrprogramms gebohrt wurden, haben mehrere bedeutende mineralisierte Zonen ergeben.

Neue Zonen mit breiter, hochgradiger Goldmineralisierung wurden außerhalb der aktuellen MRE-Grenze durchteuft, was das erhebliche Wachstumspotenzial von Ternera unterstreicht.

Bohrloch ZDDH0356 durchschnitt die Grenze der bestehenden MRE und setzte sich über die derzeit definierten Grenzen hinaus in bisher ungetestete Zonen fort.

Bedeutung der Ergebnisse

Geschäftsführer Zeff Reeves betonte das enorme Wachstumspotenzial der Ternera-Goldlagerstätte. Die Entdeckung der neuen Goldzone außerhalb der bestehenden MRE bestärkt das Vertrauen in das geologische Modell und das Entwicklungspotenzial des Projekts. Besonders hervorzuheben ist das Bohrloch ZDDH0356, das die Kontinuität der Goldmineralisierung bei Ternera auf über 800 m in die Tiefe erweitert hat.

Fortsetzung der Bohrungen

Die Bohrungen bei El Zorro werden mit zwei Diamantbohrgeräten fortgesetzt. Der Fokus liegt auf der Erweiterung der MRE an den flachen nördlichen und südlichen Enden der Ternera-Lagerstätte. Für dreizehn Bohrlöcher stehen noch Analyseergebnisse aus.

Hintergrund zum El Zorro Projekt

Das El Zorro Goldprojekt erstreckt sich über 570 km² in der Atacama-Region Chiles, etwa 800 km nördlich von Santiago. Es liegt strategisch günstig mit leichtem Zugang zu bestehender Infrastruktur wie Straßen, Strom und Wasser. Tesoro Gold zielt darauf ab, ein Bergbauprojekt im Bezirksmaßstab zu entwickeln.

Die Ternera-Lagerstätte verfügt bereits über eine Ressource von 1,3 Mio. Unzen Gold mit 1,18 g/t. Eine Scoping-Studie vom April 2023 deutete auf eine mögliche Produktion von 93.000 Unzen pro Jahr über 7,4 Jahre hin.

Mit den jüngsten positiven Bohrergebnissen und dem laufenden Explorationsprogramm scheint Tesoro Gold auf einem guten Weg zu sein, das Potenzial des El Zorro Projekts weiter zu erschließen und die Ressourcenbasis erheblich zu erweitern.

