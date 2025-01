Brilon - Nach einem Auftritt von CSU-Chef Markus Söder im sauerländischen Wahlkreis von Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) sieht dessen direkter Gegenkandidat Dirk Wiese (SPD) Vorteile beim Bayern.Wiese sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe): "Mein Sauerländer-Fazit: Söder hat nicht die Zugkraft von Franz-Josef Strauß, aber ist stärker einzuschätzen als der CDU-Vorsitzende Merz."Der SPD-Kandidat zur Bundestagswahl für den Hochsauerlandkreis ergänzte: "Volksfest ist wohl eher Söders Bühne." Für Merz gehe es hingegen bergab. "Er verliert aktuell in den Umfragen und auch in den Sympathiewerten", sagte der Fraktionsvize im Bundestag.Söder und Merz traten in der Briloner Schützenhalle vor 1.000 Besuchern bei einem gemeinsamen "Weißwurstfrühstück" auf. Mit Blick auf den Namen der Veranstaltung sagte Wiese: "Am Ende des Auftritts ist eins sicher: Wir bleiben im Sauerland Team Bratwurst."