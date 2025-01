Nürnberg - Zum Abschluss des 18. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC beim 1. FC Nürnberg 1:2 verloren.Im ersten Durchgang hatten die Hausherren das Spiel weitgehend im Griff. Dementsprechend ging der "Glubb" nach rund 36 Minuten durch Stefanos Tzimas in Führung, der einen Abpraller von KSC-Keeper Max Weiß ausnutzte. Doch nur vier Minuten später verwertete Fabian Schleusener den ersten Karlsruher Abschluss zum Ausgleich.Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen kaum etwas. Aber dem FCN fehlte lange Zeit die letzte Durchschlagskraft. In der Nachspielzeit traf Florian Flick allerdings doch noch aus rund 20 Metern zum Sieg.Mit der Niederlage verpassen die Badener den Sprung an die Tabellenspitze und rutschen auf Platz 6 ab. Aktuell trennen den ersten und den achten Tabellenplatz nur drei Punkte.Am nächsten Samstag empfängt der KSC die Fortuna aus Düsseldorf am Wildpark, während die Nürnberger auf Schalke gastieren.Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: SC Paderborn - Hertha BSC 1:2, SV Elversberg - 1. FC Magdeburg 2:5.