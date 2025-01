Der Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) zeigt in den ersten Wochen des neuen Jahres eine deutlich negative Tendenz. Mit einem aktuellen Kurs von 4,92 Euro verzeichnete die Aktie allein am 18. Januar einen Tagesverlust von 6,29 Prozent. Die Monatsperformance weist einen Rückgang von 16,67 Prozent auf, was die anhaltenden Herausforderungen für das Finanzinstitut unterstreicht.

Wichtiger Konferenztermin steht bevor

Am 23. Januar 2025 wird die Deutsche Pfandbriefbank an der UniCredit and Kepler Cheuvreux German Corporate Conference teilnehmen. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 705,3 Millionen Euro und 134,5 Millionen ausstehenden Aktien wird das KGV für 2025 mit 6,10 prognostiziert.

