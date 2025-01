Berlin - Am 18. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Union Berlin gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 gewonnen.Dabei erwischten die Eisernen einen Blitzstart und gingen bereits in der ersten Minute durch Benedict Hollerbach in Führung. Doch die Gäste aus Rheinhessen schlugen nur vier Minuten später zurück. Nadiem Amiri besorgte den Ausgleich per Foulelfmeter. Union blieb allerdings druckvoll und belohnte sich noch vor der Pause mit dem 2:1 durch Robert Skov, ebenfalls vom Punkt.Nach dem Pausentee büßte die Begegnung an Tempo ein. Die Köpenicker waren bemüht, stabil zu stehen, und den Mainzern fehlte es an durchschlagenden Ideen. So brachten die Hausherren den Sieg über die Zeit. Mit dem Dreier verschafft sich der FCU etwas Luft im Tabellenkeller, die 05er bleiben auf dem sechsten Rang.Für Union geht es in einer am Millerntor gegen den FC St. Pauli weiter. Mainz empfängt einen Tag zuvor den VfB Stuttgart.