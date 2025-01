Frankfurt am Main - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland bekräftigt und sich "froh" über die Freilassung von drei Hamas-Geiseln gezeigt."Wir schauen hin und wir handeln, wenn Bürgerinnen und Bürger unseres Landes angefeindet werden, weil sie Jüdinnen und Juden sind", sagte er am Sonntag bei der Gedenkveranstaltung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. "Deswegen schützen unsere Sicherheitsbehörden die jüdischen Gemeinden."Zudem nehme die Erinnerungskultur eine wichtige Rolle dabei ein. "Unsere Verantwortung hört nicht auf." Er trete "jedem Schlussstrich, jedem 'Lange her' entgegen", so der Kanzler. "Unser aller Anspruch - von dem wir niemals abrücken dürfen - muss sein, dass das jüdische Deutschland genauso selbstverständlich, genauso alltäglich ist wie das Deutschland jedes anderen Glaubens und auch Nichtglaubens. Leider sind wir davon noch entfernt. Das ist und bleibt empörend."Es sei "naiv" gewesen, zu glauben, "in einer Einwanderungsgesellschaft würden irgendwann schon alle die gleiche Perspektive auf unsere Geschichte einnehmen, nur weil sie hier wohnen", so Scholz weiter. "Jüdisches Leben, das ist Frankfurt. Jüdisches Leben, das ist Deutschland. Das sind wir. Das bleibt, 80 Jahre danach, und das werden wir weiter mit aller Kraft verteidigen, jeden Tag."