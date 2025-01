© Foto: DALL-E

Fast 1 1/2 Jahr musste LVMH Novo Nordisk den Vortritt an der europäischen Spitze lassen. Seit Freitag sind die Franzosen wieder vorne und 2 Milliarden Euro mehr wert als die Dänen. Doch SAP will auch ein Wort mitreden!Der aktuelle Kampf um die Krone des wertvollsten Unternehmens Europas ist wie der Kampf "Not gegen Elend". Weder bei Novo Nordisk noch beim neuen/alten Spitzenreiter LVMH läuft es wirklich rund. Die Mittel gegen Fettleibigkeit werden den Dänen nicht mehr aus der Hand gerissen und die möglichen Nachfolgeprodukte von Wegovy und Ozempic schwächeln gerade in den üblichen Studienphasen. Das führte dazu, dass der Kurs von Novo Nordisk 2024 um etwas mehr als 10 Prozent nachgab, …