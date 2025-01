HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 31. Dezember 2024 und Kennzahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2024/2025



Gewinn von CHF 66 Millionen in den ersten neun Monaten

NAV steigt um 4.3 Prozent; Aktienkurs gibt 5.2 Prozent nach; Discount erhöht sich auf fast 30 Prozent

Private Portfoliounternehmen als Haupttreiber des Erfolgs

Positives Ergebnis für die ersten neun Monate per 31. Dezember 2024

HBM Healthcare Investments erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2024/2025 per 31. Dezember 2024 einen Gewinn von CHF 66 Millionen.

Die Performance der ersten neun Monate wurde hauptsächlich von den privaten Unternehmen getragen, die dank dem Verkauf von Yellow Jersey Therapeutics und vier Börsengängen einen Gewinnbeitrag von CHF 100 Millionen leisteten. Die kotierten Unternehmen verzeichneten einen leichten Wertrückgang von insgesamt CHF 18 Millionen. Die Fonds und die übrigen Vermögenswerte trugen je CHF 3 Millionen zum Gewinn bei. Die Fremdwährungen hatten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis.

Der innere Wert pro Aktie (NAV) stieg um 4.3 Prozent. Der Aktienkurs gab um 5.2 Prozent nach. Damit erhöhte sich der Abschlag zum NAV auf fast 30 Prozent. Dies entspricht knapp dem Buchwert der privaten Unternehmen. HBM Healthcare arbeitet weiter daran, diese unbefriedigende Situation zu korrigieren. Wertsteigerungspotenziale werden erschlossen, die Investorenbasis verbreitert und Mittel in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre zurückgeführt. Um künftiges Wachstum zu sichern, werden aber weiterhin auch Neuinvestitionen getätigt.

Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen im Berichtsquartal

Die privaten Unternehmen verzeichneten eine positive Wertentwicklung.

Die Börsengänge von Upstream Bio und Sai Life Sciences generierten im Schlussquartal einen Mehrwert von CHF 53 Millionen.

Neurelis Pharmaceuticals verkaufte seine Lizenzrechte am Epinephrin-Nasenspray neffy ® für USD 208 Millionen und ist nun schuldenfrei. Im laufenden Jahr dürfte Neurelis die Gewinnzone erreichen.

für USD 208 Millionen und ist nun schuldenfrei. Im laufenden Jahr dürfte Neurelis die Gewinnzone erreichen. HBM tätigte eine Neuinvestition von CHF 8.4 Millionen in das private indische Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) OneSource Speciality Pharma, das für Anfang 2025 eine Kotierung an der indischen Börse anstrebt.

Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen im Berichtsquartal

Die börsenkotierten Unternehmen verzeichneten insgesamt einen leichten Wertrückgang.

Eine durch überzeugende Umsatzzahlen und/oder klinische Studiendaten gestützte Kursdynamik verzeichneten im Schlussquartal Argenx (Aktienkurs +23.6%), Travere Therapeutics (+24.5%), Natera (+24.7%) und Arrivent Biopharma (+13.4%).

Negativ entwickelten sich die Aktienkurse bei Y-mAbs Therapeutics (-40.5%), Cathay Biotech (-18.4%) und Kura Oncology (-55.4%).

Vermögensallokation

Die Vermögensallokation ist gegenüber dem Vorquartal praktisch unverändert und nach wie vor gut ausbalanciert. Private Unternehmen machen 31 Prozent des Gesamtvermögens aus. Die kotierten Unternehmen umfassen 49 Prozent (26 Prozent sind ehemals private Unternehmen). 10 Prozent entfallen auf Fonds, 8 Prozent auf flüssige Mittel und 2 Prozent auf übrige Vermögenswerte.

Die US-Dollar-Währungsabsicherung wurde Mitte Oktober 2024 mit einem Gewinn von CHF 5 Millionen geschlossen.

Ausblick

Das makroökonomische Marktumfeld bleibt anspruchsvoll. China befindet sich in einer leichten Deflation. In den USA rechnen die Märkte mit längerfristig höheren Zinsen. Unsicherheiten über die zukünftige Ausgestaltung der Gesundheitspolitik führten nach den Wahlen in den USA zu deutlichen Kursverlusten im Gesundheitssektor.

Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Jahres 2025 mehr Klarheit herrschen wird und sich daher die Marktstimmung wieder verbessert. Dies dürfte dann auch die Übernahmeaktivitäten in der Branche beleben. Denn der Bedarf ist durch die Umsatzeinbussen bei grossen Pharmaunternehmen aufgrund von Patentabläufen in den nächsten Jahren zweifellos gegeben.

Das Portfolio von HBM Healthcare Investments ist mit seiner Mischung aus aufstrebenden privaten und börsenkotierten Unternehmen, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden und in verschiedenen Regionen der Welt tätig sind, attraktiv zusammengesetzt. Bei verschiedenen Portfoliounternehmen erwarten wir im Laufe des Jahres wertsteigernde Ereignisse in Form von Studienergebnissen, Zulassungsentscheidungen oder strategischen Transaktionen. Die jüngsten Transaktionen von Yellow Jersey Therapeutics und Sai Life Sciences zeigen überdies, dass auch kleinere Beteiligungen einen substanziellen Beitrag zur Wertsteigerung leisten können.

Der Quartalsbericht Dezember 2024 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar.

HBM Healthcare Investments

HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio von erfolgversprechenden Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologie-unternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).

