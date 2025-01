Davos - Am Montag startet die 55. Ausgabe des Weltwirtschaftsforums (WEF) statt. Am alljährlichen Anlass in Davos treffen sich über 3000 Personen aus der Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Das Wichtigste zum kommenden WEF im Überblick. Die Top-Themen am WEF: US-POLITIK: Am ersten Tag des WEF findet in Washington die Amtseinführung von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA statt. Trump kündigte für seine Präsidentschaft unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...