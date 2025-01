LM Pay S.A. setzte seinen robusten Wachstumskurs fort, angetrieben durch einen wachsenden Kundenstamm und verstärkte Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern. Die Fähigkeit des Unternehmens, wiederkehrende Umsatzströme aus medizinischen und ästhetischen Dienstleistungen zu generieren, hat seine Marktposition weiter gefestigt. LM Pay ist strategisch für weiteres Wachstum positioniert und plant, sein Kliniknetzwerk zu erweitern und neue Finanzprodukte einzuführen. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich eine führende Position auf dem Markt für eingebettete Gesundheitsfinanzierung in Polen zu sichern, sowie sein skalierbares Geschäftsmodell und seine strategischen Wachstumsinitiativen untermauern das Vertrauen in sein langfristiges Potenzial. mwb research wird am 22. Januar um 14:00 Uhr MEZ einen virtuellen Investorentisch mit CEO Jakub Czarzasty veranstalten (hier anmelden). mwb research bekräftigt das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 63,00, was einem Aufwärtspotenzial von rund 67% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LM%20Pay%20S.A.