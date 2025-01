Die Commerzbank-Aktie klettert am Montag an die DAX-Spitze. Das Institut plant angeblich massiven Stellenabbau, um eine Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit zu vereiteln. Das berichtet die "Financial Times". Demzufolge könnten "tausende Stellen" wegfallen. Die Stellenabbau-Pläne sollen dem Bericht der Finanzzeitung zufolge in den kommenden Wochen den Arbeitnehmervertretern vorgelegt werden. Dem Bericht zufolge, der sich auf Insider beruft, geht es um einen Abbau im niedrigen vierstelligen ...

