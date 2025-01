Das Flammeninferno in Los Angeles hat die Aktie von Munich Re unter Druck gesetzt. In beeindruckender Manier hat sie sich aber in nur wenigen Tagen wieder zurück gekämpft. Das Chartbild des Rückversicherungsriesen hat sich damit wieder deutlich aufgehellt.Die Feuer in Los Angeles brennen zwar weiter, allerdings ist es etwas ruhiger geworden und die Einsatzkräfte vor Ort konnten offenbar Fortschritte verzeichnen. Letzteres gilt auch für die Aktie von Munich Re. In der ersten Reaktion auf das kalifornische ...

