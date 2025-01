Die Aktie von Rheinmetall ist der große Überflieger im DAX in den vergangenen drei Monaten. Mehr als 40 Prozent konnte das Papier des Rüstungskonzerns in diesem Zeitraum zulegen. Nur Siemens Energy kann mit einer ähnlichen Performance noch mithalten. Und zu Beginn der neuen Wochen gibt die Aktie von Rheinmetall bereits wieder Gas. Erstmals in der Geschichte ist der Sprung über die 700-Euro-Marke gelungen.Im Fokus steht am heutigen Handelstag die Amtseinführung von Donalds Trump als Präsident der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...