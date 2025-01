Die Ergebnisse von Infineon für das erste Quartal 2025, die am 4. Februar veröffentlicht werden sollen, dürften auf einen verhaltenen Start hinweisen. Der Konsens erwartet einen Umsatz von 3,27 Mrd. EUR, was deutliche Rückgänge von -16,8% im Vergleich zum Vorquartal (QoQ) und -11,8% im Vergleich zum Vorjahr (YoY) widerspiegelt, begleitet von einer Segmentmargenverringerung auf 15% (-6,5 Prozentpunkte QoQ, -3,5 Prozentpunkte YoY). Diese Ergebnisse entsprechen zwar der Unternehmensprognose, unterstreichen jedoch branchenweite Herausforderungen wie eine sinkende Produktion von Leichtfahrzeugen, stagnierende xEV-Adoption außerhalb Chinas, schwache Nachfrage im Industrie- und Konsumgütersektor sowie anhaltende Lagerüberhänge. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 deutet auf eine schrittweise Verbesserung im Jahresverlauf hin, reicht jedoch nicht aus, um einen Rückgang ggü Vorjahr zu verhindern. Damit wäre dies das zweite Jahr in Folge mit einer Kontraktion seit dem Höchststand 2023. Der drastische Rückgang im Auftragsbestand von Infineon - aktuell 19 Mrd. EUR gegenüber 43 Mrd. EUR vor neun Quartalen - erfordert genaue Beobachtung. Die Ziele für das erste Quartal erscheinen aufgrund des bereits niedrigen Ausgangsniveaus erreichbar, aber ein klarer Aufwärtstrend ab dem zweiten Quartal ist entscheidend, um das Vertrauen der Investoren aufrechtzuerhalten und einen Ausverkauf der Aktie zu verhindern. Die Analysten von mwb research halten vorerst an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 37,00 EUR fest, da die langfristigen Wachstumstreiber weiterhin intakt bleiben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG