Schwarzach (ots) -Unternehmenstransaktionen können ein mächtiges Werkzeug sein, um sich strategisch neu auszurichten - besonders, wenn die Übernahme eines passenden Partners gelingt. Ein aktuelles Beispiel: The Platform Group und Uhrenhändler Chronext. Doch wie kann eine Übernahme dazu beitragen und welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, damit solch ein Schritt zum Erfolg wird?Eine Übernahme kann ein Katalysator für tiefgreifende Veränderungen sein, die ein Unternehmen auf ein neues Niveau heben - vorausgesetzt, die strategische Ausrichtung stimmt. Am Beispiel der Übernahme von Chronext wird in diesem Beitrag erläutert, welche Vorteile sich aus einer solchen Übernahme ergeben können und welche Schritte notwendig sind, um Übernahmen in strategische Erfolge zu verwandeln.Plattform Group sichert sich mit Chronext den Einstieg in den LuxusmarktThe Platform Group hat kürzlich Chronext übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart - keine Seltenheit bei solchen Deals. Chronext ist als Online-Plattform für neue und gebrauchte Luxusuhren - ein sogenannter Grauhändler, aber mit einer sehr großen Marktpräsenz - in mehr als 30 Ländern aktiv und betreut über 176.000 Kunden. Das Unternehmen hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich: Nach einer Insolvenz in Eigenverwaltung wurde das Unternehmen 2023 an eine Schweizer Investorengruppe verkauft und später von einem Management-Team mit Erfahrung in der Luxusbranche neu ausgerichtet.The Platform Group, ein IT- und Softwareunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro und einem Gewinn von 22,6 Millionen Euro, ist auf die Verbindung von Offline- und Online-Handel spezialisiert. Sie bietet Lösungen in den Bereichen IT, Marketing und Prozessoptimierung für 23 verschiedene Branchen an. Mit der Übernahme von Chronext erschließt sie sich nun den Zugang zum lukrativen Luxusmarkt. Dieser Markt hat trotz wirtschaftlicher Krisen eine stabile Nachfrage, was am Erfolg großer Akteure wie LVMH deutlich wird. Der weltweit führende Luxuskonzern konnte in der Vergangenheit seinen Aktienkurs erheblich steigern, auch wenn er zuletzt von globalen Herausforderungen betroffen war.Mit Chronext will The Platform Group gezielt in diesen Markt einsteigen, der trotz allem verlässlich wächst. Der Kauf ist für sie nicht nur eine Erweiterung des Portfolios, sondern auch eine Möglichkeit, sich stärker in einem besonders lukrativen Bereich zu positionieren.Strategische Vorteile der Übernahme für The Platform Group1. Einstieg ins Luxussegment: Mit einem durchschnittlichen Kaufwert von über 10.000 Euro pro Uhr auf Chronext eröffnet sich ein Umsatzpotenzial, das durch hohe Margen besonders attraktiv ist.2. Marktführerschaft bei Luxusuhren: Chronext handelt mit renommierten Marken wie Rolex, Audemars Piguet und Patek Philippe. Grauhandel ermöglicht dabei den Zugang zu Modellen, die über reguläre Wartelisten nur schwer erhältlich sind.3. Nutzung von Synergieeffekten: The Platform Group kann IT-Infrastruktur und Marketingressourcen einbringen, um Prozesse bei Chronext zu verschlanken und Kosten zu senken - eine Basis für langfristige Profitabilität.4. Skalierbarkeit: Durch die finanzielle und technologische Unterstützung der Plattform Group kann das Geschäft international ausgebaut und neue Märkte erschlossen werden.5. Erschließung internationaler Märkte: Mit Chronext hat The Platform Group genau den richtigen Partner, um sich international weiter aufzustellen. Chronext ist in 60 Ländern vertreten. Diese internationale Ausrichtung bietet eine solide Basis, um das Wachstum von The Platform Group weiter voranzutreiben.Luxusgüter wie Uhren sind zudem für ihre langfristige Kundenbindung bekannt. Auch stationäre Händler könnten durch Kooperationen einbezogen werden, was das Netzwerk weiter stärkt.Herausforderungen und PotenzialeFür die Platform Group kann die Übernahme von Chronext ein lukratives Geschäft werden. Dabei sollten sie allerdings drei Aspekte beachten:Kostenkontrolle: Zum einen müssen sie die Kosten wieder in den Griff bekommen, das bedeutet die Eigeninsolvenz von Chronext beenden, die Strukturen schaffen und natürlich den ganzen Apparat durch Synergien verschlanken.Effizienzsteigerung: Synergien müssen genutzt werden, um langfristige Einsparungen zu erzielen.Internationalisierung: Der Ausbau internationaler Märkte ist essenziell, um das Potenzial der Marke voll auszuschöpfen.Die Übernahme von Chronext zeigt, wie strategische Partnerschaften und digitale Transformation Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen können - ein Ansatz, der auch für mittelständische Unternehmen relevant ist. Digitalisierung, Kostenkontrolle und Nachfolgeregelung sind entscheidende Themen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.