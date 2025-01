FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 945 (880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JUDGES SCIENTIFIC PRICE TARGET TO 10600 (11310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 480 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 160 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 380 (490) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BOKU PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRANEWARE PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 320 (270) PENCE - 'BUY' - BOFA REINITIATES DELIVEROO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 170 PENCE - CITIGROUP RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1063 (1050) PENCE - CITIGROUP RAISES SSE PLC TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1712 (1708) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP TARGET TO 490 (530) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 300 (270)P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WISE PRICE TARGET TO 950 (810) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 37 (40) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10900 (11400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 890 (900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CARE REIT PRICE TARGET TO 100 (108) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 1886 (2039) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS EMPIRIC STUDENT PROPERTY PRICE TARGET TO 101 (107) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 185 (215) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GSK PRICE TARGET TO 1450 (1525) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JUDGES SCIENTIFIC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 8500 (11700) PENCE - JEFFERIES CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 280 (295) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2230 (2290) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1890 (1905) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 105 (113) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 2890 (3200) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 751 (804) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERFIELD PRICE TARGET TO 90 (122) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SMITHS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1930 (2180) PENCE - JEFFERIES CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3135 (3165) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 140 (230) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TARGET HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 94 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 189 (195) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1108 (1145) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS URBAN LOGISTICS REIT PRICE TARGET TO 124 (136) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 630 (635) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 95 (101) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 596 (640) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS XP POWER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1440 (1700) PENCE - JEFFERIES CUTS ZIGUP PRICE TARGET TO 320 (390) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 1660 (1490) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES AVON TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 1745 (1535) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1224 PENCE - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 310 (320) PENCE - JEFFERIES RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 710 (705) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DOWLAIS PRICE TARGET TO 81 (77) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2315 (2205) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 557 (550) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 460 (420) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 440 (429) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SPIRAX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 7850 (7410) PENCE - JEFFERIES RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2590 (2570) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES TT ELECTRONICS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 97 PENCE - PEEL HUNT CUTS GRAINGER PLC TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 220 (270) PENCE - PEEL HUNT RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1735 (1685) PENCE - PEEL HUNT RAISES PETS AT HOME TO 'BUY' (ADD) - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'BUY'