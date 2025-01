Mit einer PVT-Anlage, die solaren Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt, verabschiedet sich Mahle am Produktionsstandort in Baden-Württemberg vom Erdgas. Mit mehr als 1.000 Modulen wäre sie die größte Anlage in Deutschland. Der Automobilzulieferer Mahle will für seinen Produktionsstandort in Vaihingen-Enz (Baden-Württemberg) die bis dato größte PVT-Anlage Deutschlands bauen. Sie soll dem Eigenbedarf dienen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen über 1.000 PVT-Module des Herstellers Sunmaxx zum Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...