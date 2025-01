ACV für kombinierten Markt steigt um 17 gegenüber dem Vorjahr, sinkt aber um 7 gegenüber dem 3. Quartal

ACV für Managed Services sinkt um 5 %, während XaaS um 42 in die Höhe schnellt

Die KI-getriebene Nachfrage nach Cloud-Diensten hat das Gesamtwachstum des europäischen IT- und Business Services-Markts im vierten Quartal angekurbelt, während sich die Nachfrage nach Managed Services verlangsamte. Dies geht aus dem jüngsten Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, hervor.

Der EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (Annual Contract Value, ACV) von 5 Millionen US-Dollar oder mehr misst, zeigt, dass der ACV für den kombinierten Markt (sowohl für Managed Services als auch für Cloud-basierte As-a-Service-Dienstleistungen) im vierten Quartal um 17 Prozent auf 8,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, sich aber im Vergleich zum Rekordergebnis im dritten Quartal um 7 Prozent verlangsamt hat.

"Europa verzeichnete im dritten Quartal eine Rekordnachfrage nach Managed Services, während die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit und die geopolitischen Spannungen den Markt im vierten Quartal belasteten", so Steve Hall, President, ISG EMEA. "Auf der anderen Seite stieg die Nachfrage nach Cloud-Services auf ein Allzeithoch, da Unternehmen die Umstellung auf die Cloud beschleunigten, um allgemeine Kosteneinsparungen sowie größere Effizienz und Innovation durch KI zu erzielen."

Ergebnisse des 4. Quartals je Segment

Der ACV für Managed Services ging im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zurück und lag damit 25 Prozent unter dem Rekordwert des dritten Quartals. Im vierten Quartal wurden 283 Managed Services-Verträge vergeben, 10 Prozent mehr als im Vorjahr, aber 8 Prozent weniger als im Vorquartal. Im vierten Quartal wurde nur ein einziger Mega-Deal (Vertrag mit einem Jahreswert von 100 Millionen US-Dollar oder mehr) vergeben, ein deutlicher Rückgang gegenüber den sechs Mega-Deals im dritten Quartal. Am anderen Ende des Spektrums stiegen die Aufträge in der Kategorie von 5 bis 9 Millionen US-Dollar, der kleinsten im ISG-Index gemessenen Kategorie, gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent.

Im Bereich Managed Services ging das IT-Outsourcing (ITO) im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar zurück, was hauptsächlich auf einen Rückgang von 18 Prozent im Bereich der Anwendungs- und Entwicklungsservices dem größten ITO-Segment zurückzuführen ist. Das Business Process Outsourcing (BPO) hingegen stieg um 2 Prozent auf 992 Millionen US-Dollar, gestützt durch Zuwächse im Facility Management und in den HR-Services.

Der ACV im Cloud-basierten As-a-Service-Segment (XaaS) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar und legte gegenüber dem Vorquartal um 14 Prozent zu. Das prozentuale Marktwachstum im Jahresvergleich war das höchste in einem Quartal seit dem zweiten Quartal 2022. In den letzten vier Quartalen ist die Nachfrage nach Cloud Services in Europa durchschnittlich um 23,5 Prozent pro Quartal gewachsen.

Sowohl das Segment Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) als auch das Segment Software-as-a-service (SaaS) verzeichnete im vierten Quartal eine starke Leistung. IaaS kletterte im Jahresvergleich um 52 Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar, während SaaS um 21 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar zulegte.

Gesamtjahresergebnisse

Der ACV für den kombinierten Markt stieg im Gesamtjahr um 14 Prozent auf einen Rekordwert von 32,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den bisherigen Jahresrekord von 2022 um 8 Prozent. Im Jahr 2023 war der kombinierte Markt um 5 Prozent rückläufig.

Der Bereich Managed Services verzeichnete mit einem ACV von 16,6 Milliarden US-Dollar ein Rekordjahr, was einem Anstieg von 5,6 Prozent entspricht, obwohl das gesamte Jahresplus auf das starke Wachstum im dritten Quartal zurückzuführen ist. Das IT-Outsourcing (ITO) stieg auf 12,4 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6 Prozent, während das Business Process Outsourcing (BPO) auf 4,1 Milliarden US-Dollar um 4 Prozent zulegte. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 1.164 Managed Services-Verträge vergeben, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darunter waren 13 Mega-Deals, im Vergleich zu 12 im Vorjahr, obwohl der kombinierte jährliche Wert dieser Mega-Deals um 12 Prozent zurückging.

Der ACV für neue Bereiche stieg um 10 Prozent auf einen Rekordwert von 10,7 Milliarden Dollar. Nach Branchen aufgeschlüsselt stieg der ACV im Reise- und Transportwesen um 84 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was auf große Aufträge in Deutschland zurückzuführen ist. Energie, Einzelhandel und Fertigung legten jeweils leicht zu, während der größte Beschaffungssektor der Region, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), um 22 Prozent fiel.

Der XaaS-Markt generierte einen ACV von 16,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 23 Prozent, und übertraf damit sein bisheriges Jahreshoch im Jahr 2022 um 9 Prozent, nachdem er 2023 um 11,5 Prozent eingebrochen war. IaaS stieg sprunghaft um 30 Prozent auf 11,6 Milliarden US-Dollar, während SaaS um 8 Prozent auf 4,4 Milliarden US-Dollar zulegte. Im Jahr 2024 entfielen auf XaaS 49 Prozent des kombinierten Marktes, ein Zuwachs gegenüber 45 Prozent im Jahr 2023.

Geografische Performance

Im vierten Quartal verzeichnete der größte Markt der Region, das Vereinigte Königreich, einen Rückgang von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf einen ACV für Managed Services von 935 Millionen US-Dollar. Dies war das schwächste Quartal seit zwei Jahren, nachdem sieben Quartale in Folge ein ACV von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt worden war. Gleichzeitig stieg der ACV in der DACH-Region, dem zweitgrößten Markt der Region, um 4 Prozent auf 719 Millionen US-Dollar, während der drittgrößte Markt, Frankreich, um 11,5 Prozent auf 708 Millionen US-Dollar zurückging.

Im Gesamtjahr erwirtschaftete das Vereinigte Königreich einen ACV von 4,4 Milliarden US-Dollar im Bereich Managed Services, was einem Rückgang von 23 Prozent entspricht. In der DACH-Region wurden 4,3 Milliarden US-Dollar erzielt, ein Plus von 64 Prozent, das durch mehrere Großaufträge begünstigt wurde. Die nordischen Länder legten um 12 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar zu, und der Benelux-Markt stieg um 16 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Frankreich verzeichnete dagegen einen Rückgang um 5 auf 2,1 Milliarden US-Dollar.

Globale Prognose für 2025

Für das Gesamtjahr prognostiziert ISG ein Umsatzwachstum von 4,5 Prozent im Bereich Managed Services, ein Plus gegenüber 1,8 Prozent im Jahr 2024, sowie ein Umsatzwachstum von 18 Prozent im Bereich XaaS, was dem Niveau des Vorjahres entspricht.

"Wir erwarten eine allmähliche Erholung der Unternehmensnachfrage nach IT- und Business Services", so Hall. "Die Unternehmen sind angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit immer noch vorsichtig. In Europa werden wir wahrscheinlich ein gedämpftes Wachstum sehen, wobei die bevorstehenden Wahlen in Deutschland bis zur zweiten Jahreshälfte für Unsicherheit auf dem Markt sorgen werden."

"Gleichzeitig sehen wir einige Rückenwinde, die den globalen Markt ankurbeln sollten", sagte Hall. "Die Ausgaben für KI gewinnen weiter an Dynamik, wobei Hunderte von Milliarden in Infrastruktur investiert werden, was die Grundlage für eine breite Akzeptanz schafft. Im Bereich Managed Services sehen wir erste Anzeichen einer Verbesserung im BFSI-Sektor, da die diskretionären Ausgaben wieder anziehen."

Über den ISG Index

Der ISG Index wird als maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Business Services-Branche anerkannt. Seit 89 aufeinanderfolgenden Quartalen liefert er aktuelle Branchendaten und Trends für Finanzanalysten, Enterprise-Einkäufer, Software- und Dienstleistungsanbieter, Anwaltskanzleien, Universitäten und Medien.

Die Ergebnisse des Global ISG Index für das 4. Quartal 2024 wurden am 16. Januar in einem Webcast vorgestellt. Um eine Aufzeichnung des Webcasts anzusehen und die Präsentationsfolien herunterzuladen, besuchen Sie folgende Webpage.

