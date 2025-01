NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach den Quartalsbilanzen großer US-Investmenthäuser auf "Overweight" belassen. Solche europäischen Banken, die nicht so stark von den Nettozinserträgen abhängen, ziehe er weiterhin vor, schrieb Analyst Kian Abouhossein in seinem am Montag vorliegenden Sektorkommentar. Zu seinen Favoriten zählen neben UBS auch Deutsche Bank und Barclays./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2025 / 12:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0244767585