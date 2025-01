NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Konferenz zur europäischen Internet-Branche auf "Overweight" belassen. Die Internet-Holding habe in vielerlei Hinsicht große Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar unter Verweis auf Aussagen des Chefinvestors Ervin Tu von Prosus. So habe sich die Profitabilität der Beteiligungsgesellschaft quer über das Portfolio verbessert./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2025 / 23:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 12:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0013654783