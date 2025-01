Opfikon-Glattpark - Fabio Cella ist seit dem 1. Januar 2025 neuer Country Manager bei Coca-Cola Schweiz. Der gebürtige Italiener bringt umfassende Erfahrung aus seiner bisherigen Rolle als Managing Director bei Coca-Cola Österreich mit und folgt auf Vincent Rameau, der das Unternehmen verlässt. Nach einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Pavia und einem Master in angewandter Wirtschaftswissenschaft an der Université Grenoble ...

