Der Online-Modehändler Zalando startet eine weitreichende Übernahmeoffensive im deutschen E-Commerce-Sektor. Das Berliner Unternehmen hat heute ein öffentliches Übernahmeangebot für den Konkurrenten ABOUT YOU lanciert, das vom Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht bereits grünes Licht erhalten hat. Die Bewertung des Deals liegt bei etwa 1,2 Milliarden Euro, wobei Zalando den Aktionären einen Preis von 6,50 Euro je Aktie in bar anbietet. Dies entspricht einer beachtlichen Prämie von 107 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Aktienkurs der letzten drei Monate. Besonders bemerkenswert ist, dass sich Zalando bereits etwa 80 Prozent des Grundkapitals durch Vereinbarungen mit den Hauptaktionären gesichert hat.

Zeitplan und Marktreaktion

Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot läuft bis zum 17. Februar 2025, gefolgt von einer weiteren Frist bis Anfang März. Der endgültige Abschluss der Transaktion wird für den Sommer 2025 erwartet. An der Börse reagierten die Anleger unterschiedlich auf die Nachricht: Während der Aktienkurs von ABOUT YOU deutlich anzog, verzeichnete die Zalando-Aktie zunächst leichte Verluste im Handelsverlauf.

