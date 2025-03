BERLIN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Zalando steht bei der Übernahme seines Konkurrenten About You kurz vor dem Ziel. Das Berliner Unternehmen hat sich mehr als 90 Prozent des Grundkapitals von About You gesichert, wie es am Freitag mitteilte. Von About You selbst gehaltene Aktien sind dabei herausgerechnet. Sobald der Kauf der Aktien nach Zustimmung der Behörden vollzogen ist, will Zalando die verbliebenen Minderheitsaktionäre von About You aus dem Unternehmen drängen. Dazu könnte es den Angaben zufolge ab dem Sommer kommen.

Um diesen sogenannten Squeeze-out der Minderheitsaktionäre zu vollziehen, will Zalando About You mit sich oder einer Tochtergesellschaft verschmelzen. Sollte die Beteiligung 95 Prozent der maßgeblichen Aktien erreichen, könnte der Squeeze-out auch direkt erfolgen, hieß es weiter./stw/jha/