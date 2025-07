Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Zalando SE vom 01.07.2025:Zalando SE ("Zalando") hat heute bekannt gegeben, dass die Europäische Kommission die fusionskontrollrechtliche Freigabe für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU") und weitere Aktienkaufverträge erteilt hat und somit alle Vollzugsbedingungen für die Transaktion erfüllt sind. Der Vollzug der Transaktion ist für den 11. Juli 2025 geplant. ...

