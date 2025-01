EQS-Ad-hoc: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Nemetschek SE: Vorläufiges Ergebnis 2024 - Umsatzwachstum übertrifft Prognose, Profitabilität geringfügig über Prognosekorridor



20.01.2025 / 15:53 CET/CEST

Vorläufiges Ergebnis 2024 der Nemetschek Group: Umsatzwachstum übertrifft Prognose, Profitabilität geringfügig über Prognosekorridor München, 20. Januar 2025 - Die Nemetschek SE (ISIN DE0006452907) hat nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024 aufgrund eines sehr starken Geschäftsverlauf zum Ende des 4. Quartals in den Segmenten Design und Build deutlich um rund 17% auf insgesamt rund 996 Mio. Euro (einschließlich GoCanvas) gesteigert. Insbesondere im Design-Segment hatten Einmaleffekte aus letztmaligen Verkäufen von Lizenzen und erfolgreiche Kampagnen zur Migration bestehender Kunden von Wartungs- auf Subskriptionsverträge einen positiven Effekt. Der Umsatzbeitrag durch die erstmalige Konsolidierung von GoCanvas lag mit rund 3 Prozentpunkten am Gesamtwachstum im Rahmen der Prognose. Organisch (d.h. ohne die Akquisitionseffekte von GoCanvas) sowie währungsbereinigt betrug das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2024 rund 14% und lag somit über der zuletzt kommunizierten Prognose für das Umsatzwachstum von 10% bis 11%. Die vorläufige EBITDA-Marge (einschließlich GoCanvas) sowie die vorläufige organische EBITDA-Marge (d.h. ohne den Verwässerungseffekt aufgrund der niedrigeren Profitabilität von GoCanvas und Effekten aus der Kaufpreisallokation) liegen voraussichtlich jeweils geringfügig über dem oberen Ende des entsprechenden Prognosekorridors von 29% bis 30% (einschließlich GoCanvas) beziehungsweise 30% bis 31% organisch (d.h. ohne GoCanvas). Das vorläufige Wachstum der wiederkehrenden Umsätze (Annualized Recurring Revenues - ARR) unter Berücksichtigung der Konsolidierung von GoCanvas lag im Geschäftsjahr 2024 leicht über 40% und damit wie erwartet bei mehr als 30%. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz erreichte mit rund 86% ebenfalls die Prognose von rund 85%. Die finalen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden zusammen mit weiteren ausführlichen Informationen zum Geschäftsverlauf im Jahr 2024 sowie der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wie geplant am 20. März 2025 veröffentlicht. Alle in dieser Mitteilung für das Geschäftsjahr 2024 genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Definitionen der Leistungskennzahlen sind im Geschäftsbericht der Nemetschek SE für das Geschäftsjahr 2023 auf S. 48 zu finden (abrufbar unter: https://ir.nemetschek.com/bericht ).

