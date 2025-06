ROUNDUP: Gerresheimer senkt Jahresziele und kappt Dividende - Aktie bricht ein

DÜSSELDORF - Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer blickt wegen einer anhaltenden gedämpften Nachfrage im Kosmetikmarkt pessimistischer auf das laufende Geschäftsjahr 2025. Hinzu kommt ein Nachfragerückgang im Bereich für oral einzunehmende flüssige Medikamente. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr (bis Ende November) will der Gerresheimer-Vorstand wegen der trüben Geschäftsaussichten auf das Minimum kürzen, wie der MDax-Konzern am Montag überraschend mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie verlor zuletzt um fast ein Viertel an Wert.

ROUNDUP: Sanofi will US-Pharmafirma für gut neun Milliarden Dollar kaufen

PARIS - Der Arzneimittelhersteller Sanofi will mit dem Zukauf des US-Pharmaunternehmens Blueprint Medicines (Blueprint) für 9,1 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro) sein Geschäft gegen seltene immunologischen Krankheiten stärken. "Die geplante Übernahme von Blueprint Medicines ist ein strategischer Schritt nach vorn für unsere Portfolios im Bereich seltene Erkrankungen und Immunologie", sagte Sanofi-Chef Paul Hudson am Montag laut einer Mitteilung. Sie stärke die Pipeline und beschleunige die Transformation zum weltweit führenden Immunologie-Unternehmen.

ROUNDUP: Fluggesellschaften erwarten wegen Handelskrieg etwas weniger Gewinn

NEU DELHI - Der von den USA angezettelte Handelskrieg dürfte Fluggesellschaften in aller Welt laut ihrem Verband zwar Umsatz, aber insgesamt kaum Gewinn kosten. Für 2025 rechnet der Weltluftfahrtverband IATA jetzt mit einem branchenweiten Gewinn von 36 Milliarden US-Dollar (31,7 Mrd Euro) - immerhin elf Prozent mehr als im Vorjahr und nur 600 Millionen weniger als im Dezember prognostiziert. Die Gewinnspanne dürfte sogar etwas wachsen, wie der Verband bei seiner Generalversammlung am Montag in Neu Delhi mitteilte. Dass es nicht schlimmer kommt, liegt laut IATA-Chef Willie Walsh vor allem an dem gesunkenen Ölpreis.

ROUNDUP/Illegales Kartell: Hunderte Millionen Strafe für Delivery Hero

BRÜSSEL - Weil der Essenslieferdienst Delivery Hero ein illegales Kartell mit dem Unternehmen Glovo gebildet hat, muss die Firma mit Sitz in Berlin gut 223 Millionen Euro Strafe zahlen. Konkret geht es um wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise und Strategien, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Glovo mit Hauptsitz in Spanien - mittlerweile eine Tochter von Delivery Hero - verdient sein Geld ebenfalls in der Lieferdienst-Branche und muss knapp 106 Millionen Euro Strafe zahlen. Zusammengenommen kommt auf den börsennotierten deutschen Konzern damit eine Strafe von 329 Millionen Euro zu, wie es von den Berlinern hieß.

Milliardenschwere Kooperation von Biontech und US-Konzern

MAINZ - Biontech wird die weitere Entwicklung eines seiner vielversprechendsten Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Krebs gemeinsam mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb vorantreiben. Eine Vereinbarung beider Unternehmen sieht eine gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung von dem Wirkstoffkandidaten BNT327 vor, wie Biontech mitteilte. Damit verbunden sind milliardenschwere Zahlungen des US-Konzerns an die Mainzer.

Thyssenkrupp Steel will Sozialplan für Stellenabbau



ESSEN/DUISBURG - Deutschlands größte Stahlfirma Thyssenkrupp Steel Europe will nach einem Medienbericht an dem Ende November angekündigten Abbau von 11.000 Stellen festhalten und strebt dazu einen Sozialplan an. "In Kürze" sollten Tarifverhandlungen mit der IG Metall beginnen, sagte der neue Personalvorstand des Unternehmens, Dirk Schulte, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

Nemetschek verlängert mit Führungsduo Padrines und Öfverström

MÜNCHEN - Der Softwareanbieter Nemetschek hat die Verträge mit Vorstandschef Yves Padrines und Finanzchefin Louise Öfverström verlängert. Die Arbeitsverträge der beiden laufen nun bis Ende 2028, wie das MDax-Unternehmen am Montag in München mitteilte. Padrines ist seit März 2022 an der Spitze des Spezialisten für die Bau- und Medienbranche. Öfverström leitet seit Januar 2023 das Finanzressort. Seit diesem Januar hat Nemetschek mit Usman Shuja auch ein drittes Vorstandsmitglied. Er leitet die Sparte für Bausoftware und die wichtige Konzernmarke Bluebeam.

Lanxess will in den kommenden Jahren nicht auf Übernahmejagd gehen

DÜSSELDORF - Der Chemiekonzern Lanxess verzichtet in den nächsten Jahren auf gezielte Übernahmen. "Unser Portfolio steht jetzt erst einmal, und nun wollen wir das Maximale für unsere Geschäfte herausholen", sagte Firmenchef Matthias Zachert der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Wir planen in den nächsten zwei bis drei Jahren keine Zukäufe. Das heißt: Wir suchen nicht aktiv, würden Opportunitäten aber prüfen."

ROUNDUP: Reiche setzt auf neue Gaskraftwerke im Süden Deutschlands

GMUND - Ein Schwerpunkt neuer Gaskraftwerke in Deutschland soll laut Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche in Süddeutschland entstehen. "Wir planen einen Südbonus, der mit zwei Dritteln der insgesamt ausgeschriebenen Kapazität im technischen Süden gebaut wird", sagte die CDU-Politikerin nach ihrer Teilnahme an einer Klausur des bayerischen Kabinetts unter Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Gmund am Tegernsee.



