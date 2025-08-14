

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.08.2025 / 16:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Gernot Nachname(n): Strube

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nemetschek SE

b) LEI

529900R0S2IX1S358J38

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006452907

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 124,00 EUR 13.764,00 EUR 124,10 EUR 50.508,70 EUR 124,20 EUR 41.234,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 124,13 EUR 105.507,10 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

