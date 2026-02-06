FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belasten am Freitag erneut den deutschen Aktienmarkt. Der Dax gab zuletzt um 0,11 Prozent auf 24.463 Punkte nach. Die seit Jahresanfang verzeichneten Gewinne sind aufgezehrt.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte sank um 0,59 Prozent auf 31.249 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte knapp im Minus.

Mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon im nachbörslichen US-Handel hatte sich gezeigt, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem gigantischen Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet .

Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs. "Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021.

In Frankfurt waren die Papiere von Bayer gefragt mit einem Plus von 1,4 Prozent. Detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Ein Händler sprach von einem sehr positiven Ergebnis.

Im IT- und Softwaresektor gab es erneut hohe Verluste. Die Papiere des IT-Dienstleisters Bechtle brachen nach Quartalszahlen um mehr als 7 Prozent ein. Cancom und Nemetschek konnten sich dem Sog nicht entziehen. Auch SAP im Dax büßten weiter ein.

Hiobsbotschaften von Stellantis setzten dem Autosektor zu. Der Fiat- und Chrysler-Mutterkonzern schreibt wegen der US-Elektroauto-Kehrtwende rote Zahlen und streicht die Dividende. Volkswagen, BMW und Mercedes verloren im Dax bis zu mehr als 2 Prozent.

Eine Hochstufung für Renk gab den Papieren des Rüstungsherstellers Auftrieb. Exane BNP votiert nun mit "Outperform". Das Plus für Renk betrug zuletzt 8 Prozent./ajx/jha/

