cyan AG schließt Partnerschaft mit CANCOM: cyan Guard 360 im CANCOM Cloud Marketplace verfügbar
Stimmen zur Partnerschaft
Ralf Arweiler, Vice President Service Provider & Utilities CANCOM: "Service Provider stehen vor der Verantwortung, auch die kleinsten Unternehmen wirksam zu schützen. Mit cyan Guard 360 geben wir ihnen genau dafür ein sofort einsatzbereites, leicht integrierbares Sicherheitsangebot an die Hand. Keine komplexe Infrastruktur - aber maximaler Nutzen für Betriebe, die sich bisher keinen Schutz leisten konnten."
Markus Cserna, CEO & CTO der cyan AG: "Mit CANCOM gewinnen wir einen starken Partner für die Ansprache von Service Providern. Die Kooperation zeigt, wie flexibel cyan Guard 360 einsetzbar ist und wie einfach sich Cybersecurity als Mehrwertdienst in bestehende Provider-Modelle integrieren lässt. Die Partnerschaft stellt außerdem einen weiteren wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von cyan Guard 360 dar."
Über CANCOM
Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.
Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.
Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com
cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com
cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de
