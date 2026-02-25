EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

cyan AG schließt Partnerschaft mit CANCOM: cyan Guard 360 im CANCOM Cloud Marketplace verfügbar



25.02.2026 / 08:30 CET/CEST

München, 25. Februar 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, erweitert ihr Partnernetzwerk für die neue Sicherheitslösung cyan Guard 360 und gewinnt mit CANCOM als führenden Digital Business Provider in der DACH-Region einen starken Partner im Service-Provider-Umfeld.



Die Kooperation adressiert gezielt das Service-Provider-Segment und unterstützt Internet Service Provider (ISPs) bei der Erweiterung ihres Leistungsportfolios um Cybersecurity-Services. Mit der in der EU gehosteten cloudbasierten Sicherheitslösung cyan Guard 360 erweitern ISPs ihr Geschäftsmodell und können diese nahtlos in ihr bestehendes Angebot integrieren.



CANCOM nimmt cyan Guard 360 in den CANCOM Cloud Marketplace auf und adressiert Service Provider

CANCOM nimmt cyan Guard 360 in sein Portfolio auf und stellt die Lösung über den CANCOM Cloud Marketplace insbesondere Tier-2- und Tier-3-Internet Service Providern in Deutschland zur Verfügung. Peter Weisbach, Senior Vice President Unified Commerce bei CANCOM, betont: "Über den CANCOM Cloud Marketplace erhalten Service Provider Zugang zu einer sofort einsatzfähigen Sicherheitslösung, die insbesondere KMUs ohne eigene IT-Ressourcen und Know-How schützt." Damit ermöglicht CANCOM Service Providern, Cybersecurity-Services auch für Kundensegmente zugänglich zu machen, die bislang kaum Zugang zu entsprechenden Lösungen hatten - etwa Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden. Diese Unternehmen verfügen häufig weder über eigene Security-Expertise noch über Budget für komplexe Sicherheitsinfrastrukturen. cyan Guard 360 bietet ihnen einen effektiven Basisschutz ohne hohe Investitions- oder Betriebsaufwände.



ISPs können damit ihren Endkunden Cybersecurity-Services anbieten, ohne eigene Security-Infrastruktur betreiben zu müssen. Für ISPs eröffnet die Partnerschaft neue, margenstarke Umsatzpotenziale bei gleichzeitig minimalem Integrationsaufwand. Der Produktbezug ist ab sofort möglich.



Stimmen zur Partnerschaft

Ralf Arweiler, Vice President Service Provider & Utilities CANCOM: "Service Provider stehen vor der Verantwortung, auch die kleinsten Unternehmen wirksam zu schützen. Mit cyan Guard 360 geben wir ihnen genau dafür ein sofort einsatzbereites, leicht integrierbares Sicherheitsangebot an die Hand. Keine komplexe Infrastruktur - aber maximaler Nutzen für Betriebe, die sich bisher keinen Schutz leisten konnten."



Markus Cserna, CEO & CTO der cyan AG: "Mit CANCOM gewinnen wir einen starken Partner für die Ansprache von Service Providern. Die Kooperation zeigt, wie flexibel cyan Guard 360 einsetzbar ist und wie einfach sich Cybersecurity als Mehrwertdienst in bestehende Provider-Modelle integrieren lässt. Die Partnerschaft stellt außerdem einen weiteren wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von cyan Guard 360 dar."









Über CANCOM

Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de





