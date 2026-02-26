Die cyan AG hat ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 0,75-0,85 Mio. EUR angehoben, was ein nunmehr deutlich positives operatives Ergebnis für das Gesamtjahr sichert. Der Anstieg wird durch einmalige Einnahmen aus Durchlaufkosten und projektbezogenen Umsätzen getrieben, was das kurzfristige Ertragsrisiko verringert, jedoch das strukturelle Profitabilitätsprofil nicht verändert. Parallel dazu hat cyan offiziell seine Partnerschaft mit CANCOM verlautbart. Über den CANCOM Cloud Marketplace dürfte sich die Vertriebskraft für Guard 360 erhöhen. Die Kooperation verbessert die Sichtbarkeit und stellt eine strategische Validierung von Guard 360 als zweiter Wachstumssäule dar. Wir passen unsere 25er-Schätzungen leicht an, um die angehobene Guidance zu berücksichtigen, und bestätigen unser Kursziel von 4,00 EUR sowie unsere BUY-Empfehlung. Wesentliche Beiträge von Guard 360 erwarten wir weiterhin ab 2027, vorausgesetzt die Zusammenarbeit mit CANCOM zeigt nicht schneller als erwartet Wirkung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag





© 2026 mwb research