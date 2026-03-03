Die Integration von Smartly in Amazon DSP vereinheitlicht Social-Media- und CTV-Kampagnen und verbindet intelligente Kreativlösungen mit Full-Funnel-Aktivierungen und Reporting für das gesamte Premium-Streaming-Inventar von Amazon

Smartly hat heute eine Integration mit Amazon DSP angekündigt, die Werbekunden dabei unterstützt, ihre Smartly-Videokampagnen auf das Premium-CTV-Inventar von Amazon mit Prime Video und Fire TV und das Inventar von Drittanbietern auszuweiten. Die neue Integration adressiert die wachsende Marktnachfrage im Zuge der steigenden Investitionen in CTV. Fast 70 der Marketingexperten1 planen, ihre Streaming-Budgets im nächsten Jahr zu erhöhen, und streben bei ihren Kampagnen mehr Personalisierung, Flexibilität und messbare Ergebnisse an. Die Integration von Smartly in Amazon DSP ist weltweit verfügbar. Weitere Funktionen werden im weiteren Verlauf des Jahres 2026 eingeführt.

Die Integration ergänzt die bestehenden Workflows der Werbekunden in Smartly um drei Kernfunktionen für die Aktivierung von Streaming-TV. Smartly ermöglicht eine KI-gestützte kreative Optimierung und Personalisierung von sozialen Kanälen bis hin zu Streaming-Plattformen. Die neue Funktion überwindet Engpässe für kreative Produktionen, die viele Werbetreibende davon abhalten, CTV-Kampagnen zu aktivieren. Werbekunden werden dazu befähigt, Amazon DSP-Kampagnen innerhalb desselben Workflows zu erstellen, zu verwalten und zu optimieren, den sie auch für ihre Social-Media-Werbung nutzen. Dabei erhalten sie eine umfassende Echtzeittransparenz der Performance über alle Kanäle. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht eine kanalübergreifende Messung der inkrementellen Reichweite und die Fähigkeit, Budgets anhand von Performancekennzahlen zu optimieren.

"Mit der Weiterentwicklung von CTV verschmelzen Unterhaltung, Handel und soziale Medien zu einem einheitlichen Erlebnis", so Melissa Yang, Senior Vice President für Ökosysteme und KI-Anwendungen bei Smartly. "Diese Integration bietet Marketern die Performancepräzision und kreative Intelligenz bei CTV, auf die sie schon lange gehofft haben. Sie erleichtert Personalisierung in großem Maßstab, Optimierung in Echtzeit und die Maximierung der Wirkung auf den gesamten Funnel. Mit intelligenten kreativen Lösungen und direktem Zugang zum Premium-Angebot von Amazon liefert Smartly die Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit, auf die moderne Marketingspezialisten Wert legen."

"Die Generierung überzeugender Geschäftsergebnisse über alle Kanäle hinweg ist für Werbetreibende von zentraler Bedeutung. Diese Partnerschaft vereint CTV- und Social-Media-Kampagnen, um eine maximale, messbare Wirkung zu erzielen", erklärt Erin McGee, Director, Partner and Advertiser Growth Marketing, Amazon Ads. "Dank dieser Integration mit Amazon DSP können Werbetreibende und Agenturen, die mit Smartly kooperieren, ihre erprobten Social-Media-Werbeanzeigen nun in kürzester Zeit auf Premium-Streaming-Inventar übertragen. Dies steigert die Effizienz, vergrößert die Reichweite und macht die Aktivierung von Streaming-TV so einfach wie ihre Social-Media-Werbung."

Da die Erwartungen von Werbetreibenden an die Performance von CTV weiter steigen, suchen Marketer mehr als nur Reichweite sie benötigen eine klare Sicht auf die kanalübergreifende Performance ihrer Werbekampagnen. Smartly reagiert auf diesen Bedarf und bündelt kreative Erkenntnisse, Aktivierung und Messung auf einer zentralen Plattform. Dadurch erhalten Marken die Flexibilität und Präzision, die sie brauchen, um in einer rasant evolvierenden Medienlandschaft greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Smartly ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Werbetechnologie, das in The Forrester Wave: Creative Advertising Technologies als "Leader" eingestuft wird. Unsere Plattform verbindet Kreativität und Medien, um intelligente, kreative, dynamische und datengestützte Bild- und Videodateien zu erstellen, die für eine nahtlose Aktivierung über alle Kanäle hinweg optimiert sind. Marken verwalten, optimieren und skalieren performancestarke Kampagnen an einem einzigen Ort und erzielen PwC-validierte Ergebnisse wie einen 5,5-fachen Return on Ad Spend (ROAS) und Zeiteinsparungen von 42 Minuten pro Stunde.

Wir unterstützen mehr als 800 Marken und verwalten Werbebudgets von über 7 Milliarden US-Dollar weltweit. Durch strategische Partnerschaften mit großen Medienplattformen wie Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify oder TikTok helfen wir Fortune-500-Unternehmen dabei, relevante Werbung schnell und in großem Umfang zu platzieren. Mit unserer fundierten Medienkompetenz und unserem erstklassigen Kundensupport unterstützen wir Marken bei der Maximierung ihrer Performance und der Generierung messbarer Geschäftsergebnisse. Mehr dazu unter Smartly.io.

