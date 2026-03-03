Mit Herstellern wie Ford, Mazda, Honda, Toyota und Stellantis war der europäische CO2-Pool rund um Tesla eine große Ansammlung von Herstellern. Doch für 2026 ziehen sich mit Toyota und Stellantis zwei große Hersteller aus diesem Pool zurück - und damit wohl zwei der größten Geldgeber für Tesla. Auf EU-Ebene können sich Hersteller zu sogenannten CO2-Pools zusammenschließen, damit auf dem Papier für die CO2-Regulatorik die eigentlich getrennten Flotten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net