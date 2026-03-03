Die Bayer-Aktie feierte in den letzten Wochen und Monaten ein beeindruckendes Comeback. Notierte die Aktie Ende November 2025 noch im Kursbereich von 26 Euro bis 27 Euro, kratzte sie zuletzt am Kursbereich von 50 Euro. Die Bewegung war überhitzt. Diese imposante Rallye verlangte nach einer Korrektur. Und die kam mit Wucht!In den letzten Handelstagen wurde jede Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Dass die Bayer-Aktie nun auch noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de