Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen sollten unmittelbar eingeleitet werden, sobald der Brand vollständig erloschen ist. von EES News Am vergangenen Donnerstag brach ein Feuer im Batteriespeicher "Vistra" aus. Er hat eine Kapazität von 3000 Megawattstunden und eine Leistung von 750 Megawatt und befindet sich am Kraftwerk "Moss Landings" im US-Bundesstaat Kalifornien. Er gilt als einer der größten Batteriespeicher der Welt. Der Brand hatte Evakuierungen und Straßensperrung in der Umgebung zur Folge. Das Feuer brach gegen 15 Uhr in der Anlage aus. Da man befürchtete, dass gefährliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...