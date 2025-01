DJ Kukies wirft Unicredit bei Commerzbank undurchsichtiges Vorgehen vor

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) hat das Vorgehen der italienischen Bank Unicredit bei der Commerzbank kritisiert. Er warf der Bank ein "intransparentes und undurchsichtiges" Vorgehen vor und bekräftigte seine Ablehnung einer feindlichen Übernahme der aus seiner Sicht systemisch relevanten Commerzbank.

Generell sei Deutschland ein sehr offener Bankenmarkt, und Banken aus Holland und Frankreich hätten Zukäufe in Deutschland getätigt.

"Worüber wir aber in diesem speziellen von Ihnen genannten Fall besorgt sind, ist das sehr intransparente und undurchsichtige Verhalten der Bank. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass feindliche Übernahmen nicht das Rezept für einen Erfolg sind, wenn es um eine systemisch relevante Bank geht", sagte Kukies in englischer Sprache auf die Frage eines Journalisten am Rande des Treffens der Eurogruppe in Brüssel.

Unicredit hat sich einen Zugriff von 28 Prozent an der Commerzbank gesichert und will den Anteil ausweiten. Die Bundesregierung, die noch 12 Prozent an der Commerzbank hält, hat sich wiederholt gegen eine Übernahme ausgesprochen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 10:19 ET (15:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.