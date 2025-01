DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 67

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/20.01.2025/17:15) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 13. Januar 2025 bis einschließlich 19. Januar 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 360.000 Stamm- und 76.579 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 13.01.2025 9.340 76,2850 AQUIS (AQEU) 13.01.2025 40.650 76,2637 CBOE Europe (CEUX) 13.01.2025 10.227 76,3405 Turquoise (TQEX) 13.01.2025 9.783 76,3022 Xetra 14.01.2025 10.525 76,9629 AQUIS (AQEU) 14.01.2025 34.966 76,9551 CBOE Europe (CEUX) 14.01.2025 8.334 76,8659 Turquoise (TQEX) 14.01.2025 11.175 77,0490 Xetra 15.01.2025 13.234 76,8391 AQUIS (AQEU) 15.01.2025 47.836 76,7140 CBOE Europe (CEUX) 15.01.2025 9.161 76,7563 Turquoise (TQEX) 15.01.2025 19.769 76,7795 Xetra 16.01.2025 3.814 76,9912 AQUIS (AQEU) 16.01.2025 20.371 76,9654 CBOE Europe (CEUX) 16.01.2025 6.421 76,8754 Turquoise (TQEX) 16.01.2025 4.394 76,9064 Xetra 17.01.2025 14.264 77,2719 AQUIS (AQEU) 17.01.2025 48.535 77,3020 CBOE Europe (CEUX) 17.01.2025 15.010 77,2891 Turquoise (TQEX) 17.01.2025 22.191 77,3059 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 13.01.2025 1.026 71,9305 AQUIS (AQEU) 13.01.2025 3.195 71,8074 CBOE Europe (CEUX) 13.01.2025 362 71,8576 Turquoise (TQEX) 13.01.2025 8.417 71,8244 Xetra 14.01.2025 1.022 72,7425 AQUIS (AQEU) 14.01.2025 3.928 72,6171 CBOE Europe (CEUX) 14.01.2025 780 72,6953 Turquoise (TQEX) 14.01.2025 13.270 72,2743 Xetra 15.01.2025 385 72,3010 AQUIS (AQEU) 15.01.2025 3.974 72,1876 CBOE Europe (CEUX) 15.01.2025 737 72,5052 Turquoise (TQEX) 15.01.2025 10.904 72,4384 Xetra 16.01.2025 548 72,5328 AQUIS (AQEU) 16.01.2025 1.569 72,5359 CBOE Europe (CEUX) 16.01.2025 342 72,6140 Turquoise (TQEX) 16.01.2025 5.541 72,4575 Xetra 17.01.2025 876 72,9360 AQUIS (AQEU) 17.01.2025 3.849 72,9304 CBOE Europe (CEUX) 17.01.2025 767 72,9387 Turquoise (TQEX) 17.01.2025 15.087 72,8844 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

